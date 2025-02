Amando Lapage ruilt Anderlecht voor Westerlo: “Nieuw hoofdstuk, nieuwe kansen”

Amando sloot zich op 7-jarige leeftijd aan bij de jeugdopleiding van RSC Anderlecht. “Hij evolueerde doorheen de jaren tot een centrale verdediger met een voorbeeldige mentaliteit”, neemt de Brusselse club in een bericht afscheid van z’n jeugdspelers. “Bij de RSCA Futures speelde hij uiteindelijk 58 wedstrijden en droeg hij regelmatig de kapiteinsband. Dit seizoen maakte Amando ook zijn debuut in het eerste elftal. Hij kreeg zijn eerste speelminuten in de Croky Cup tegen Tubize-Braine, kort daarna volgde zijn debuut in de Jupiler Pro League tegen KV Kortrijk.”

Maar door de komst bij paarswit van Adryelson en Hey zag Lapage z’n kansen op speelminuten slinken. Hij was in juni ook einde contract en kiest nu voor meer speelgelegenheid. Na dertien jaar trekt hij de deur achter zich dicht bij Anderlecht. Hij zal bij Westerlo spelen met rugnummer 73. “Met zijn fysiek sterke spel, verdedigende zekerheid en voetballend vermogen voegt hij extra stabiliteit toe aan de achterlinie”, klinkt het nog bij Westerlo.