Asse-Ternat: basketten voor het behoud

Basketbalploeg Asse-Ternat stond gisterenavond voor een belangrijk degradatieduel in eerste landelijke. De ploeg ontving Zwevezele, dat net zoals Asse-Ternat voorlaatste staat. Degraderen is geen optie voor de heren van Asse-Ternat, dus gingen ze vol aan de bak.

Asse-Ternat begon goed aan het seizoen met drie overwinningen op rij. Maar daarna volgden zeven verlieswedstrijden. “Al moeten we dat wel binnen z’n context zien,” aldus trainer Joris Swillen. “We moesten vijf keer op verplaatsing spelen bij titelkandidaten of typische thuisploegen. De enige wedstrijd die we niet hadden mogen verliezen, is die tegen Bornem.” Voorzitter Mark Bogaert ziet nog andere redenen: “Vergeleken met de budgetten die andere ploegen hebben, blijven we het kleine broertje in eerste landelijke. Ook hadden we te maken met een aantal sleutelfiguren die blessures opliepen.”

De wedstrijd tegen Zwevezele was een haalbare kaart. Tijdens de wedstrijd liep het tussen de twee teams zowat gelijk op, maar aan het eind kon Asse-Ternat doen wat het van plan was: winnen. Met overtuigende cijfers: 81-66. Het team klimt naar de tiende plaats in de stand, al blijft het de komende weken knokken, want de laatste in de stand heeft amper twee punten minder.