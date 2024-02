Asse-Ternat klopt Willebroek in eigen huis

In de Top Division 2 van het basketbal nam Asse-Ternat het gisteren op tegen Willebroek. Een te duchten tegenstander, want Asse-Ternat kon hen in de twee jaar dat ze in derde klasse spelen nog niet verslaan. Maar thuis kunnen ze altijd iets meer en dat wouden ze ook bewijzen tegen Willebroek. Bij winst doet de thuisploeg volop mee voor een top 5 plaats.

Ze beginnen dan ook sterk via enkele driepunters komen ze 6-2 voor. Maar Willebroek laat zich niet kennen, Asse-Ternat mist enkele shots en kijkt na het eerste kwart tegen 14-24 achterstand aan. Die achterstand halen ze snel op in het twee kwart, 28-28. Beide teams zijn aan elkaar gewaagd, we gaan rusten met 34-35.

In het derde kwart neemt Asse-Ternat de bovenhand. Hun verdediging staat erg sterk en aanvallend leggen ze mooie patronen op het parket. Willebroek snakt naar adem en gaat het laatste kwart in met vier punten achterstand 54-50. De spanning is snel weg in het laatste kwart want de thuisploeg duwt meteen door en loopt 10 punten uit. Willebroek spartelt nog even tegen maar Asse-Ternat speelt de match sterk uit. Zo kloppen ze Willebroek met 77-67.