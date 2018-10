Asse-Zellik haalt zwaar uit tegen BOKA United: 4-0

In de tweede provinciale B van het voetbal ontving Asse-Zellik, zesde in de stand, het nummer 2 BOKA United. Na 2 gelijke spelen haalde de thuisploeg zwaar uit. Eindstand : 4-0.

Scoren tegen BOKA United is niet evident, want de ploeg hield in 7 van de 8 gespeelde matchen de nul. De eerste kans is zelfs voor de bezoekers, Asse-Zellik heeft het aanvankelijk niet gemakkelijk. Na 25 minuten kan de thuisploeg scoren via een mooie actie, het staat 1-0.

Na 10 minuten in de tweede helft belandt de bal in de voeten van Chagrouche, die de bal heerlijk binnentrapt: 2-0.

Asse-Zellik is uiterst efficiënt en kan aandikken tot 3-0 via Ben Kassem. BOKAUnited moet de kelk tot op de bodem ledigen en krijgt nog een vierde doelpunt om de oren. Asse-Zellik knoopt aan met een overwinning na 2 gelijke spelen en maakt meteen ook een einde aan de knappe reeks van BOKA United.