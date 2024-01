Een topper gisteravond in de tweede provinciale A van het basketbal. Groot-Dilbeek, de tweede in de stand, ontving de ongeslagen leider Leuven.

Basketbalclub Groot-Dilbeek gaat kopje onder in razendspannend slot

De enthousiaste thuissupporters inspireren Groot-Dilbeek om sterk te starten. Ze lopen snel 8-4 uit. Na het eerste kwart staat het 17-13. Een ander spelbeeld in het tweede kwart. Daarin tonen de bezoekers waarom ze dit seizoen nog niet verloren. Ze gaan op en over Groot-Dilbeek, 25-30 is de ruststand.

Het derde kwart is er één met twee gezichten. Leuven gaat door op het elan van het tweede kwart en bouwt een voorsprong uit van 10 punten. Na een time-out keert de intensiteit terug bij Groot-Dilbeek en zetten ze de achtervolging in. Het staat 45-46 aan het einde van het derde kwart. Zo krijgen we een erg spannend laatste kwart.

De bezoekers blijven de bovenhand houden tot een driepunter Dilbeek op een 63-61 voorsprong brengt. Op het einde loopt het toch nog fout voor de thuisploeg. Leuven gaat er op en erover en wint met 63-67. Zo pakt BC Groot-Dilbeek de leidersplaats niet.

Een verslag krijg je in RINGtv Sport