Bavi Vilvoorde klopt eerste achtervolger na spannend duel

In de tweede topdivisie van het basketbal heeft Bavi Vilvoorde gewonnen van Finexa Basket met 71-68. De Bavianen blijven zo in het spoor van leider Antwerp Giants.

Bavi Vilvoorde ontving zondagnamiddag eerste achtervolger Finexa Basket uit Oostende. De Bavianen kijken al snel tegen een achterstand van zes punten aan. Die situatie kan de thuisploeg nog voor de rust omkeren.

Het duel tussen de nummers twee en drie blijft in het derde en vierde kwart eentje op het scherpst van de snee. Bavi Vilvoorde trekt uiteindelijk aan het langste eind en wint met 71-68. De Bavianen verstevigen hun tweede plaats in het klassement en blijven in het spoor van de leider. Bavi Vilvoorde telt twee punten minder dan Antwerp Giants.

Een verslag en reacties zie je vanavond in RINGtv Sport.