Belgisch Solar Team neemt deel aan meest extreme Solar Challenge ter wereld

De studenten van het Innoptus Solar Team, die in oktober 2023 wereldkampioen werden, bereiden zich voor op de SASOL Solar Challenge in Zuid-Afrika. De wedstrijd wordt gezien als de meest extreme ter wereld en gaat over acht maanden van start. De ingenieursstudenten van de KU Leuven, met daarbij Louis De Vroede uit Meise en Jasper Gutschoven uit Grimbergen, zullen meer dan 4000 kilometer afleggen gedurende acht dagen van Johannesburg naar Kaapstad. Hiervoor optimaliseren ze hun kampioenenwagen, de Infinite, verder.

De SASOL Solar Challenge staat gekend als de meest extreme race ter wereld. Dit is enerzijds te wijten aan de significante hoogteverschillen, uitzonderlijke weersomstandigheden en drukke steden. Anderzijds is de wedstrijd, door zijn duur van acht dagen, een enorme uitputtingsslag van meer dan 4000 kilometer tussen Johannesburg en Kaapstad.

"Als team zijn we na onze overwinning op het wereldkampioenschap in Australië 2023 op zoek gegaan naar een nieuwe uitdaging. Deze hebben we gevonden in de SASOL Solar Challenge, waar we in het verleden al eens de tweede plaats behaalden. Door zijn extreme omstandigheden is het team enorm gedreven om de Infinite te optimaliseren en ook hier voor de winst te gaan", zegt ​Dries De Saegher, team manager bij het Innoptus Solar Team

Optimaliseren kampioenenwagen

In oktober 2023 bewezen de studenten al dat hun kampioenenwagen, de Infinite, de beste zonnewagen ter wereld is. Ze werden namelijk wereldkampioen in de Bridgestone World Solar Challenge in Australië. Toch zal dit niet genoeg zijn om de overwinning in Zuid-Afrika te behalen. Door de grotere hellingen en het vaker optrekken en afremmen zal de motor en batterij veel harder belast worden. Ook de mechanische systemen worden aangepakt om zo weinig mogelijk energie te verliezen bij remmen, verplichte stops en pilotenwissels.

Strategische wedstrijd

De SASOL Solar Challenge is meer dan een wedstrijd van punt A naar punt B. Het doel van de wedstrijd is om in de gegeven tijd zo veel mogelijk kilometers af te leggen. Dit doen ze door bovenop de verplichte afstand, extra lussen te rijden. Het team met de meest gereden afstand wint de challenge. Dit alles, in combinatie met de condities in Zuid-Afrika, maakt de wedstrijd strategisch uitdagender dan het wereldkampioenschap in Australië.

"In Zuid-Afrika ligt niet de afstand maar de tijd vast en is het aan ons om te bepalen hoeveel afstand we elke dag afleggen. Deze afstand bepalen we door het aantal lussen te kiezen dat we die dag zullen rijden bovenop de afstand tussen punt A en punt B. De keuze van de hoeveelheid lussen is enorm belangrijk om de energie in onze batterij gelijkmatig te verdelen over de wedstrijd. Het is noodzakelijk dat we ons strategisch programma aanpassen aan deze lussen en de extreme omstandigheden in Zuid-Afrika", aldus ​Simon De Baere, strategisch ingenieur bij het Innoptus Solar Team.

Sterke concurrentie

In 2022 nam het team voor het eerst deel aan de SASOL Solar Challenge. Hoewel de studenten sterk aan de start stonden moesten ze toch wijken voor het sterke team van Delft dat jarenlange ervaring heeft in deze wedstrijd. Deze editie zullen de Belgen er alles aan doen om deze tweede plaats in te ruilen voor een overwinning. Er wordt verwacht dat ook dit jaar de topteams van het wereldkampioenschap zullen deelnemen.