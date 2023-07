Het wielerpeloton lijkt definitief de Druivenstreek te hebben ontdekt. Het Belgisch Kampioenschap Wielrennen wordt in 2029 in Huldenberg georganiseerd, net buiten onze regio.

BK Wielrennen in 2029 in Druivenstreek

In aanloop naar het Belgisch Kampioenschap organiseert de gemeente Huldenberg ook verschillende kampioenschappen voor de jeugd. Het parcours moet nog uitgetekend worden, maar de hellingen in de Druivenstreek worden een scherprechter. Denk aan de Moskesstraat en Schavei in Overijse of de Smeysberg, die ook bepalend was tijdens het wereldkampioenschap twee jaar geleden.