Brent Van Der Kelen en Kiki To pakken zilver op EK para-badminton: “Van dit duo gaan we nog horen”

In de finale van het gemengd dubbelspel toonde een Italiaans-Zwitsers duo zich sterker dan Van Der Kelen en To. In het enkelspel verloor Kiki de finale van de Zwitserse Mathez. Brent werd in het enkelspel achtste.

“Voor Brent is het nog maar zijn 2de EK en toch behaalt hij al zo'n resultaten. Brent en Kiki zijn een ongelofelijk team waarvan we zeker nog gaan horen. Hopelijk krijgen ze de appreciatie die ze verdienen voor deze mooie prestatie”, zegt Tom Van Der Kelen, de broer van Brent

Twee regiogenoten met mooi palmares

Kiki To heeft roots in Nossegem en is lid van Badmintonclub Herne. Brent Van Der Kelen is ook uit onze regio, hij is uit Pajottegem. Allebei belandden ze in een rolstoel door een ongeval.

In mei won Van Der Kelen het Belgisch kampioenschap in het enkel- en het dubbelspel. Hij droomt ervan om te schitteren op de Paralympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Brent wordt in die droom gesteund door Joggingclub Oetingen en andere Gooikse verenigingen. Ze organiseren activiteiten zoals een carwash om de kosten te dekken.

Man-Kei To, ofwel Kiki, startte in 2015 met het spelen van grote internationale toernooien in de WH1-klasse, de klasse voor spelers in rolstoel 'zonder buikspieren'. Ook Brent speelt in die klasse. In 2022 won To samen met de Turkse Emin Seçkin zilver in het dames dubbelspel op het WK in Tokio. In augustus 2023 won ze goud in het enkelspel op het EK in Rotterdam. In mei 2024 ontving Kiki de trofee van ‘Europees Parabadmintonster van het Jaar’. Wat later nam ze deel aan de Paralympische Spelen van Parijs. Ze eindigde vierde in het enkelspel in de WH1-klasse.