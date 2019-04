Depestele hoofdcoach bij Menen

Menen gaat dus volgend seizoen in zee met Frank Depestele. De Lennikenaar was het voorbije half jaar assistent-coach bij Haasrode-Leuven en heeft nu dus z’n eerste job als hoofdcoach te pakken. Bij Menen volgt hij Ratko Peris op. “Hij krijgt de kans om jong, Belgisch talent op basis van zijn ervaring naar een hoger niveau te brengen en te inspireren. Tijdens zijn vele bezoeken aan Vauban in zijn actieve carrière voelde Depestele zich alvast altijd in zijn sas. Dat hopen hij en de club nu ook door te trekken naast het terrein”, klinkt het bij Par-ky Menen. "Het spreekt voor zich dat Par-ky Menen zeer blij is dat een volleybalicoon als Depestele kiest voor een trainersjob in Menen."

Foto: Par-ky Menen