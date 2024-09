Dilbeek focusgemeente van De Gordel: “Onze troeven in de kijker zetten”

Dilbeek wil met De Gordel mee het groene en Vlaamse karakter van de Rand in de verf zetten. “Het is een eer om opnieuw focusgemeente te zijn. Wij waren destijds een van de jaarlijkse knooppunten van de Gordel. Het is een hele belevingsdag, zowel recreatief als sportief. Er zijn heel wat activiteiten voor jong en oud, maar De Gordel is ook voor mensen die gewoon zeggen: ik trek daar eens een dag naartoe voor het gezellig samenzijn”, zegt burgemeester van Dilbeek Willy Segers. “We zetten als fiets- en wandelgemeente graag onze grote fiets- en wandeltroeven in de kijker.”