Dilbeekse Marie Detruyer maakt indruk en verlengt bij OH Leuven

Marie Detruyer uit Dilbeek heeft haar contract verlengd bij de dames van OH Leuven. De amper 16-jarige maakt indruk. Ze debuteerde in de hoofdmacht van OH Leuven en werd niet veel later verkozen tot speelster van de maand in de hoogste afdeling.

De 16-jarige Detruyer kwam in de zomer over van Gent Ladies. Na een korte passage bij Jong OHL, kreeg de jonge spits haar kans bij het eerste elftal van OH Leuven, waar ze geregeld haar minuten meepikt. In de maand oktober werd ze uitgeroepen tot speelster van de maand in de Super League. De dames van OH Leuven doen het meer dan goed met een derde stek in de Scooore Super League.

De technische staf kijkt al vooruit en stelt een competitieve kern samen voor volgend seizoen. Daar zal ook Marie deel van uitmaken. “Ze beschikt over een uitstekende techniek en bezit de gave om een tegenstander uit te schakelen. Daarnaast kan ze rekenen op een goed afstandsschot waarmee ze op het gepaste moment kan uitpakken”, aldus de club in een persbericht.