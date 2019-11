Dominique Baeyens bondscoach ad-interim

Dominique Baeyens zal de Red Dragons leiden tijdens het olympisch kwalificatietornooi in Berlijn begin januari. “Baeyens heeft de ervaring en kent de groep", verklaart de federatie de keuze. Met Baeyens aan het roer kiest de federatie naar eigen zeggen voor een topcoach met maturiteit en ervaring die ook nog eens alle internationals goed kent. De invulling van de rest van de staf zal later bekend gemaakt worden.

Baeyens is momenteel aan de slag in de topsportschool in Vilvoorde. De Ternattenaar moet de Red Dragons richting Tokio loodsen. In augustus konden ze zich niet kwalificeren tijdens een Olympisch kwalificatietornooi in Rotterdam. In Berlijn krijgen ze een herkansing. “De olympische ambitie is er nog altijd bij de Dragons,” aldus Baeyens. “Daarom heb ik me tijdelijk geëngageerd voor het olympisch traject.”