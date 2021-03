EK atletiek indoor: Noor Vidts voorlopig tweede in vijfkamp

Vidts begon sterk aan de vijfkamp. Op de 60 meter horden snelde ze naar een persoonlijk record. 8 seconden en 27 honderdsten leverde haar de vierde tijd op van de twaalf deelneemsters. In het hoogspringen bleef ze amper één centimeter onder haar persoonlijk record. Maar met een sprong over 1 meter 83 klom ze wel naar een tweede plaats in de tussenstand. Ook in het kogelstoten kwam de 24-jarige Vilvoordse sterk voor de dag. Ze stootte de kogel 13 meter 83 ver, dat is een seizoensbeste.

Na drie van de vijf disciplines lijkt Vidts op weg naar een medaille. Momenteel staat ze tweede, na Olympisch kampioene Nafi Thiam. Vanavond staan het verspringen en de afsluitende 800 meter op het programma.

Scaunet

Een andere atlete uit onze regio verraste dan weer op de 800 meter. Vanessa Scaunet uit Beersel eindigde derde in haar reeks. Daardoor mag ze rechtstreeks naar de halve finales van morgen.