EK-voetbaldorp in Lennik verhuist naar dekenijtuin

Eerder deze week verstuurde het Ministerie van Binnenlandse Zaken een omzendbrief naar de burgemeesters met daarin afspraken over de organisatie van EK-wedstrijden op groot scherm. Daarin staat onder meer te lezen dat de locatie van het evenement moet afgesloten zijn zodat extra mensen niet zomaar kunnen aansluiten en er toegangscontrole moet kunnen zijn aan de ingang. Daardoor verhuist het EK-voetbaldorp in Lennik van de Grote Markt naar de dekenijtuin aan het Masiusplein. Daar gaat een kleinschalige versie door.

"Voor de eerste drie groepswedstrijden zijn er 400 plaatsen in bubbels van vier personen beschikbaar. De plaatsen zijn te reserveren via het online ticketsysteem en kosten 10 euro per persoon", aldus de organisatie van het EK-voetbaldorp. "Je kan ook vooraf je maaltijd bestellen via het reservatiesysteem. In de prachtige dekenijtuin zullen we naar hartenlust kunnen supporteren op een corona-veilige manier." Voor de eerste wedstrijd op 12 juni tegen Rusland kan je je vanaf nu vrijdag inschrijven via de Facebookpagina van het voetbaldorp.