Schepdaalnaar Remco Evenepoel heeft zich meteen goed laten zien tijdens z’n profdebuut gisteren in de Ronde van San Juan in Argentinië. Hij kreeg er zelfs een complimentje bovenop van Peter Sagan.

Het was gisteren uitkijken naar de eerste wedstrijd van Remco Evenepoel als prof bij Deceuninck-Quick-Step. Bij een hitte van 36 graden reed Evenepoel in de eerste rit van de Ronde van San Juan een paar keer op kop van het peloton. Ook toen dat peloton uit mekaar viel, handhaafde Evenopoel zich goed in de eerste groep. Tijdens de koers kreeg hij zelfs een complimentje van drievoudig wereldkampioen Peter Sagan. Ook hij was blijkbaar onder de indruk van de jonge renner uit Schepdaal.