Remco Evenepoel heeft voor de derde keer de Clasica San Sebastian gewonnen. Evenepoel klopte Bilbao in een sprint met twee.

Evenepoel pakt opnieuw zege in San Sebastian

Evenepoel ging er vandoor op 73 kilometer van de meet en kreeg het gezelschap van 5 renners: Vlasov, Bettiol, Bilbao, Bardet en Van Hooydonck. Op het steilste stuk van de Mendizorrotz duwde Evenepoel het gaspedaal wat in. Alleen Bilbao en Vlasov konden het tempo van de Schepdaalnaar aan. Wat later moest Vlasov er toch af. Evenepoel trok met Bilbao naar de meet en klopte hem in de sprint.