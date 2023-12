Vier minuten mocht Jessi Da Silva eind augustus meespelen in de wedstrijd van Club NXT tegen Jong Genk. Met zijn 15 jaar, 4 maanden en 10 dagen is de ex-Diegemspeler sindsdien de jongste speler ooit in het Belgische profvoetbal.

Da Silva, geboren in 2008, maakte in 2019 de overstap van Diegem Sport naar Club Brugge. De aanvallend ingestelde speler wordt een grote toekomst voorspeld. Hij gaf vanochtend een signeersessie in het jeugdcomplex van Diegem. De signeersessie staat dan ook in het teken van zijn eerste profcontract bij Club Brugge, zijn officieel toetreden tot de A-kern en de bekendmaking van zijn rugnummer. De sessie ging door in samenwerking met zijn persoonlijke sponsor Adidas.