Fans trakteren Remco Evenepoel op warme thuiskomst

In café In de Rustberg in Schepdaal is vrijdagavond lang gevierd en gefeest. In de Rustberg is het supporterslokaal van Remco Evenepoel, de kersverse wereldkampioen tijdrijden en wereldkampioen op de weg bij de junioren.

Café In De Rustberg in Schepdaal. Vrijdagavond half acht, er is al heel wat volk. Evenepoel is net geland in Zaventem en geen enkele supporter wil de thuiskomst van Remco missen. Maar de supporters moeten nog even geduld hebben. De wereldkampioen moet eerst naar de studio van VTM, daar wordt hij tijdens de nieuwsuitzending samen met zijn vriendin geïnterviewd. Rond half negen is het grote moment aangebroken.

Remco wordt naar het schilderij geleid dat op de gevel van het supporterslokaal is geschilderd. "Ik wist wel dat er iets gepland was, maar dat er zo veel volk zou komen, had ik niet verwacht", aldus Remco. "Dat toont dat er veel mensen meeleven en dat is leuk. Het schilderij dat ze gemaakt hebben, is het mooiste kunstwerk dat bestaat."

Groot en klein wilde op de foto met Remco. De 18 jarige Schepdaalnaar bleef er rustig onder en nam zijn tijd. "Momenteel dringt het nog niet door, maar het zal de komende dagen wel nog doordringen", aldus Evenepoel.

In Innsbruck kreeg Remco vorige week de steun van heel wat supporters. Die waren met een supportersbus naar Oostenrijk afgezakt. Ook dat deed de renner uit Schepdal deugd. Supporters betekenen veel voor hem;

"Als je aan de aankomstlijn passeert en je ziet de vlag van ver, dan krijg je een kick. Dat is moeilijk om te beschrijven, maar dat is ongelooflijk. Als je zoveel mensen zeker op het podium ziet staan, dan geeft dat kippenvel en tranen, dat is het mooiste wat er is."

Op 14 oktober rijdt Evenepoel nog één tijdrit, dan is het vakantie. Maar ook vrijdag was er tijd voor ontspanning en feest. Met en dankzij de vele fans van de renner uit Schepdaal.