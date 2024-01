In de eerste provinciale van het voetbal is de topper dus leider Fenixx en de nummer 2, Elewijt, op 1-1 geëindigd.

Fenixx BeigHum en Elewijt houden elkaar in evenwicht in aangename topper

In de eerste helft houden de 2 ploegen elkaar in evenwicht. Langs beide kanten vallen er kansen, maar geen doelpunten. 0-0 is de ruststand.

In de 55ste minuut breekt Fenixx de ban. De leider scoort de 1-0 via Shehu. Elewijt laat zich niet ontmoedigen en blijft op zoek gaan naar de gelijkmaker, met succes. Het is Eki die in het slot de 1-1 eindstand op het bord zet.

Fenixx blijft aan kop met 38 punten. Elewijt blijft tweede en telt 32 punten.

Een verslag krijg je in RINGtv Sport.