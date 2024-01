Feryn behoudt leiding na koninginnenrit: “Het was echt moordend”

Pascal Feryn uit Kapelle-Op-Den-Bos deed het gisteren prima in de negende etappe van de Africa Eco Race. In de algemene stand van de open categorie van wagens, vrachtwagens en SSV’s staat Feryn nu tweede. In het klassement van de wagens is hij leider.

Gisteren stond de koninginnenrit met start en finish in Amodjar, in Mauritanië, op het programma. Feryn moest zijn Toyota Hilux veilig en snel door 95 kilometer aan duinen krijgen. Hij eindigde als zevende. “Ik had nooit gedacht dat het zo goed zou lukken”, zegt Feryn. “Het is één van de zwaarste etappes die ik ooit gereden hebben. Er kwam geen einde aan de duinen.”

Feryn beseft dat het ook anders kon lopen. “We en paar keer echt geluk gehad, want we hadden vier keer op ons dak kunnen liggen. Zware duinen, afgronden, enzovoort, het was echt moordend.”