Geen duatlon in Halle dit jaar. Vzw Endurance Sports stopt volgens Radio Victoria met de organisatie van het sportieve evenement. De Halse duatlon kent zijn oorsprong in de braderie van Sint-Rochus. Later nam de sportraad de organisatie over. Sinds 2013 ontfermen externe partners zich over de duatlon, telkens met medewerking van de stad Halle. Sinds 2018 is de organisatie in handen van Endurance Sports Halle vzw. Maar dit jaar komt er dus geen nieuwe editie op 15 augustus.