RSCA Futsal, dat z’n thuisbasis in Roosdaal heeft, is er gisteravond niet ingeslaagd om zich te plaatsen voor de finale van de Champions League. Het verloor van Sporting Lissabon met zware 7-1-cijfers.

Geen finale voor RSCA Futsal in de Champions League. Tijdens de Final Four was Sporting Lissabon te sterk. Het werd 7-1. Na een povere eerste helft van RSCA stond het al 6-0. Alleen Jelovcic kon nog de eer redden voor z’n ploeg in de tweede helft. Morgen speelt RSCA Futsal nog voor de derde plaats tegen Benfica of Palma Mallorca.

Foto: RSCA Futsal