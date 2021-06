Geen grote schermen in Halle tijdens EK voetbal

In Halle zal je deze zomer geen duizenden mensen zien juichen, zingen en springen op de Grote Markt tijdens wedstrijden van de Rode Duivels. Omdat er te veel richtlijnen zijn, kiezen ze er in Halle voor om geen grote schermen te plaatsen. Het stadsbestuur laat de keuze aan de horeca om kleine of middelgrote schermen te plaatsen op de terrassen.

Buiten maximaal vierhonderd man per scherm, reservatie verplicht, de schermen mogen niet te groot of te luid zijn én ze moeten voor andere mensen onzichtbaar zijn. Als er drank geserveerd wordt, moet je de wedstrijden bovendien verplicht aan een tafel met maximum vier personen volgen. Te veel regels vindt de stad Halle. Het laat de keuze over aan de horecazaken. “Er zijn twee mogelijkheden. Ofwel zet de cafébaas een TV-scherm voor z’n huidig terras, maar dan moet het scherm wel zo geplaatst zijn dat allen diegenen die op het terras zitten, naar de voetbal kunnen kijken. Ofwel ziet men het natuurlijk wat groter”, zegt burgemeester Marc Snoeck.

Bruno Vandierendonck van café De Vaantjesboer ziet het wat groter. “Wij hebben toestemming gekregen van de stad om een middelgroot scherm te zetten. We gaan alles afsluiten met hekken en ik mag de Melkstraat gebruiken om vol te zetten met tafeltjes. Eenmaal alle tafeltjes vol, is het gedaan en mag er niemand meer binnen of buiten”, zegt Bruno. “Het is dat of niets. Alles wordt ook geëvalueerd. Als je niet zelf een beetje gendarme speelt, dan weigert de stad misschien dat ik nog een wedstrijd mag uitzenden. Dat is iets wat ik niet wil meemaken.”