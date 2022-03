GOUD! Noor Vidts wereldkampioen op de vijfkamp!

Noor Vidts uit Vilvoorde is wereldkampioen vijfkamp geworden op het WK atletiek in het Servische Belgrado. Vidts won de afsluitende 800 meter in een persoonlijk record. Haar totale puntenaantal is goud voor een nieuw Belgisch record.

Op de eerste discipline toonde Vidts meteen haar vorm. De Vilvoordse verbeterde haar record en liep de 60 meter horden in 8”15. Na het hoogspringen zakte ze een plaatsje in het klassement, maar in het kogelstoten nam Vidts de leiding terug in handen.In het verspringen vloog Vidts naar 6 meter 60. Daarmee verbeterde ze haar persoonlijk record en vergrootte de kloof op haar tegenstanders. Op de afsluitende 800 meter zette Vidts de kers op de taart. Ze won in een tijd van 2'08"81, goed voor een derde persoonlijk record. Vidts sprokkelde in totaal 4.929 punten, een Belgisch record in zaal.