In de tweede nationale van het volleybal stond gisterenavond de derby tussen Govok Gooik en Kruikenburg Ternat. Beide ploegen staan onderaan het klassement en hebben dus dringend punten nodig.

Govok start sterk en drukt Kruikenburg naar achteren. Het loopt uit tot 13-6. De bezoekers schieten wakker en zetten de achtervolging in: 20-18. Maar helemaal terugkomen lukt niet, Govok haalt de eerste set binnen met 25-21.

Een dominantere thuisploeg in de tweede set, Kruikenburg weet van geen hout pijlen te maken. Ze kijken snel tegen een 13-7 achterstand aan. Govok wint zo de tweede set met 25-12. Het staat 2-0, wedstrijd gespeeld denk je dan. Maar Kruikenburg recht de rug. In de derde set komen ze 7-10 voor. Govok moet het spel ondergaan en staat 13-20 in het krijt. De bezoekers winnen zo de derde set met 16-25.

We krijgen een erg spannende vierde set waar Kruikenburg zich niet gewonnen geeft. Ook Govok strijdt voor wat het waard is. Het wordt 16-16. Uiteindelijk trekt de thuisploeg op het einde van de set de winst naar zich toe. Govok wint met 25-22 en met 3-1. Ze doen een goede zaak in het klassement, Kruikenburg blijft op de laatste plaats staan.