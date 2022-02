Govok Gooik verstevigt leidersplaats na winst tegen Kruikenburg Ternat

De dames van Govok Gooik hebben de volleybaltopper tegen Kruikenburg Ternat gewonnen. De leider in derde nationale A versloeg de nummer twee met 1-3. De Gooikenaren lopen vijf punten uit in het klassement.

In een onderling duel om de leidersplaats geven Govok Gooik en Kruikenburg Ternat elkaar vanaf het begin geen duimbreed toe. De bezoekers slepen uiteindelijk de eerste set in de wacht met 19-25. In een spannende tweede set halen de Ternatse dames het met 25-23. Ze brengen zo de setstand weer in evenwicht. De Gooikenaren tonen hun weerbaarheid in set 3 en lijken mentaal het overwicht te hebben. De derde set gaat opnieuw naar de bezoekers met 22-25. Daardoor lijkt de veer gebroken bij de thuisploeg. Ze verliezen de vierde set met 17-25.

Govok Gooik komt door de zege steviger aan de leiding. De Pajotten tellen vijf punten meer dan Kruikenburg Ternat en zetten hun titelambities kracht bij.