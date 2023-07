Gurdilo lokt 78 beachvolleyploegen naar Westrode

Dit weekend vindt in Westrode in Meise een van de grootste beachvolleybaltornooien van het land plaats. Maar liefst 78 ploegen nemen deel.

Gurdilo vzw organiseert het beachvolleytornooi in Westrode al meer dan 20 jaar lang. Wat begon met twee veldjes en zeven ploegen is intussen een evenement met bijna 80 ploegen. “Maar groot of klein, het motto blijft: “Het moet vooral plezant zijn”, zegt Bart Van Hoeck van Gurdilo. Een deel van de opbrengst van het tornooi gaat zoals vanouds naar het goede doel.