Hockeyclub Merode krijgt tweede veld

Hockeyclub Merode krijgt een tweede hockeyveld op de voormalige site van Fenixx BeigHum aan de Populierendallaan in Grimbergen. De gemeente investeert in totaal zo'n 800.000 euro in het terrein. Dat zou tegen september 2024 speelklaar moeten zijn.

Hockeyclub Merode deelde sinds begin 2019 de infrastructuur met de voetbalclub maar nu die sinds kort verhuisd is naar Beigem kan Merode uitbreiden. Het voetbalveld wordt weldra omgetoverd tot een tweede hockeyveld. “We hebben deze week de bevestiging gekregen van het gemeentebestuur van Grimbergen dat ze meestappen in het verhaal om een tweede veld aan te leggen”, zegt sportief verantwoordelijke Luc Martens. “Dat is voor de club een heel goede zaak want we zijn behoorlijk uit onze voegen aan het barsten. Met 540 leden is een tweede veld meer dan welkom.”