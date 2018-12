Jonathan Sacoor trekt naar VS

Sacoor ruilt volgens BRUZZ begin januari Beersel tijdelijk in voor de VS. Daar zal de jonge atletiektopper aan de universiteit van Tennessee sportmanagement studeren en uiteraard ook trainen. Dat gaat hij doen samen met coach Ken Harnden. De Zimbabwaanse trainer werkte al samen met een pak beloftevolle lopers. Sacoor zal in de VS ook aantreden in de universiteitencompetitie NCAA. De Beerselnaar zal er onder meer deel uitmaken van een estafetteploeg. De opleiding Sportmanagement duurt in principe vier jaar. Of Sacoor zo lang blijft in de VS, is nog niet duidelijk. Hij ziet de eerste zes maanden als een proefperiode.