Kapelle-op-den-Bos investeert miljoen euro in kunstgrasvelden voor nieuwe fusieclub

De gemeente Kapelle-op-den-Bos investeert een miljoen euro in de aanleg van twee kunstgrasvelden voor Groot Kapelle. Die club is ontstaan uit de fusie tussen KFCE Kapelle-op-den-Bos en FC Ramsdonk.

Groot Kapelle telt ruim 300 leden en zal met meer dan twintig jeugd- en seniorenteams in de voetbalcompetitie aantreden. Vanaf 2024-2025 wil de fusieclub al haar activiteiten bundelen op één site: de terreinen in Ramsdonk. “Om de verdere uitbouw van de site te ondersteunen, zal de gemeente een investeringssubsidie van 1 miljoen euro vrijmaken”, vertelt burgemeester Renaat Huysmans. “Die investering is nodig voor onder andere de aanleg van twee nieuwe kunstgrasterreinen. In ruil daarvoor wordt het lokaal bestuur via een schenking eigenaar van de terreinen en de opstallen. De voetbalclub blijft wel gedurende minstens 30 jaar gebruiker van de site.”

Daarnaast wordt aan de vzw VV Groot Kapelle ook een renteloze lening van 250.000 euro toegestaan. “Die middelen zal de club gebruiken om onder andere alle asbesthoudende materialen op de site te verwijderen”, legt de burgemeester uit. “Het asbestveilig maken van onze gemeente, is een doelstelling die het lokaal bestuur nauw aan het hart ligt. De gemeente zal zelf nog investeren in ruim 50 bijkomende parkeerplaatsen langsheen het Leireken.”