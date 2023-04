Kiki droomt van Parijs: “Ik voel me sterker en fitter dan ooit”

In 2007 raakt Kiki To gewond in een verkeersongeluk met een dwarslaesie tot gevolg. Maar stilzitten staat niet in haar woordenboek en dus gaat ze op zoek naar een nieuwe sport: G-badminton. Al snel valt Kiki op in de parabadmintonwereld. Jaar na jaar groeit ze naar de wereldtop toe. Vorig jaar greep ze op het wereldkampioeschap parabadminton in Tokio net naast goud. “Naar huis gaan met een zilveren medaille in het dubbelspel was fantastisch”, zegt Kiki. “Ik schommel nu rond de 6de en 7de plaats op de wereldranglijst. Mijn volgend doel is door te stoten naar de top-5.”

Een ander groot doel is Parijs. Op de Paralympische Spelen volgend jaar wil ze schitteren in het enkelspel. En ze is goed op weg, want Kiki won vorige week nog goud op het Internationaal Para Badminton-tornooi in Brazilië. “Ik heb heel veel progressie gemaakt de voorbije maanden en jaren. Ik voel mij nu veel sterker en fitter”, aldus Kiki.