Kimeli en Debognies willen EK-kwalificatie afdwingen tijdens Crosscup Roeselare

Isaac Kimeli en Simon Debognies willen dit weekend een ticket voor het Europees kampioenschap veldlopen in Dublin bemachtigen. De ploegmaten bij Runners’ lab Athletics Team moeten daarvoor bij de eerste vier eindigen op de Crosscup in Roeselare.

Isaac Kimeli won de Crosscup-manche in Roeselare al drie keer. “Zondag ga ik opnieuw voor de overwinning. Het parcours, met veel bochten en stroken bergop, ligt me”, aldus de veldloper uit Beersel. “Op training zette ik mijn beste tijden ooit neer, dus ik ben tevreden over mijn vorm.”

Ook Simon Debognies blikt terug op een goede voorbereiding. “Maar dat heeft zich niet geuit in de eerste manche van de Crosscup in Mol. Ik was teleurgesteld met mijn vierde plaats”, aldus de Hallenaar. “Als ik zondag in de top vier eindig, ben ik gekwalificeerd voor het EK veldlopen van volgende maand in Dublin.” De voornaamste concurrenten van Kimeli en Debognies voor het EK-ticket zijn Michaël Somers, Lahsene Bouchikhi en Lander Tijtgat.