Koen Wauters wint etappe, maar stapt uit Africa Eco Race: “Ergens wel zonde”

Koen Wauters en Kris Van Der Steen hebben gisteren de vijfde etappe van de Africa Eco Race gewonnen. Zowel voor hem als voor Team Feryn Dakar Sport uit Kapelle-op-den-Bos was het een eerste zege ooit in een rallyraid. Koen Wauters beëindigt zijn eerste Africa Eco Race op een hoogtepunt, want hij verlaat zoals gepland de wedstrijd omdat hij met Clouseau moet optreden. “Ergens is het zonde want je kent de wagen, je kan volgende week de inspanningen van deze week verzilveren”, zegt Koen Wauters.

Op vrijdag was Koen Wauters al dicht bij de etappezege, zaterdag reed hij naar de overwinning. “Toen ik die twee SSV’s inhaalde besefte ik ineens: hier is nog niemand geweest. Hier zijn, op enkele sporen van lokale bewoners na, geen sporen. Dat was een bijzonder moment”, zegt Koen Wauters. “Het landschap was bovendien adembenemend mooi. Kris heeft uitstekend genavigeerd en zat er telkens boenk op. We kenden geen technisch probleem en reden niet lek. Kortom een perfecte dag. Winnen is fantastisch, maar we moeten ook nuchter blijven. Het niveau is hier minder dan in de Dakar-rally.”

Pascal Feryn en Kurt Keysers finishten zaterdag als zesde. In de stand blijven ze vijfde en eerste wagen. Tom De Leeuw, Cedric Feryn en Bjorn Burgelman reden de zestiende tijd. In de stand schuiven ze op naar de elfde plaats. Ondanks zijn overwinning, stapt Koen Wauters uit de wedstrijd. Hij keert huiswaarts voor een concertreeks van De Vrienden van Amstel. Clouseau treedt veertien keer op in een uitverkochte Ahoy in Rotterdam. “We gaan naar huis om iets leuk te doen. Concerten spelen is mijn lange leven. Ik heb het geluk dat ik van het ene plezier in het andere mag stappen. Ik heb er vrede mee dat ik dit op een mooie manier kan afsluiten. En vanaf maandag ben ik de grootste supporter van Team Feryn Dakar Sport”, besluit Wauters.