Kristof is doofstom en wereldkampioen snooker

We zijn een wereldkampioen rijker in onze regio! Kristof De Bruyn uit Opwijk is wereldkampioen snooker bij de slechthorenden en mensen met een verstandelijke beperking. Kristof is doofstom en de eerste Belg ooit die in deze discipline de beste van de wereld is. De Bruyn haalde de titel binnen in Thailand en won daar overtuigend met 3-0.