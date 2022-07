KVW Zaventem mag dan toch aan het seizoen beginnen

Voetbal Vlaanderen heeft na overleg de schrapping van KVW Zaventem ongedaan gemaakt. De club werd vorige week geschrapt wegens onbetaalde facturen. De kwestie is nu van de baan maar KVW Zaventem zal door Voetbal Vlaanderen goed in de gaten worden gehouden.

KVW Zaventem, dat vorig seizoen actief was in tweede provinciale, kreeg vorig week woensdag te horen dat het geschrapt was door Voetbal Vlaanderen. De club had een aantal facturen niet betaald en er kwam volgens Voetbal Vlaanderen ook geen reactie op de aanmaningen. De club werd daarom geschrapt. Het bestuur van KVW Zaventem wijt de wanbetaling aan een misverstand met de 80-jarige secretaris van de club. Hij zou vergeten zijn om de onbetaalde facturen door te geven aan het bestuur. Na overleg met Voetbal Vlaanderen en de belofte dat een dergelijke kwestie zich niet meer zal voordoen, mag KVW Zaventem dan toch aan het nieuwe seizoen starten. Voetbal Vlaanderen zal de financiële toestand van de club wel nauwlettend in het oog houden.