Lennik opnieuw startplaats van Brabantse Pijl voor vrouwen

Lennik is vandaag opnieuw de startplaats van de Brabantse Pijl bij de vrouwen. Het is onder meer uitkijken naar de Nederlandse Demi Vollering, die vorig jaar won. Zij krijgt heel wat concurrentie, want ook haar landgenote Shirin Van Anrooij en de Italiaanse Silvia Persico zijn van de partij.

Demi Vollering won de Brabantse Pijl na een solo van tien kilometer. Zij krijgt bij SD Worx steun van onder andere Marlen Reusser, die enkele weken geleden nog tweede werd in de Ronde van Vlaanderen en dit seizoen ook al Gent-Wevelgem won. “Concurrentie voor Vollering komt onder meer vanuit het kamp van Trek-Segafredo. Zij spelen het duo Lucinda Brand en Shirin Van Anrooij uit”, klinkt het bij organisator Flanders Classics. “Het Franse FDJ-Suez rekent op Marta Cavalli, die in 2019 tweede werd in de Brabantse Pijl. Bij UAE Team ADQ zijn alle ogen gericht op Silvia Persico.”

Verder wordt het ook uitkijken naar Fem Van Empel. De wereldkampioen in het veldrijden maakt in de Brabantse Pijl haar debuut op Belgische wegen. Volgens startlijst is ook Alison Jackson van de partij, die afgelopen weekend verrassend Parijs-Roubaix won. Via Beersel, met onder andere de beklimmingen van de Sollenberg en de Bruineput, gaat het richting Overijse, waar hen een finale in en rond de druivengemeente wacht. Het peloton moet dan meerdere keren de Moskesstraat en de Hagaard bedwingen.