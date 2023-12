Lino Marechal (17) uit Lennik werkt aan zijn American Dream: “Ik droom van de NBA”

Lino Marechal, onthoud die naam. De 17-jarige uit Lennik kreeg een beurs om voor een jaar ervaring op te doen in de Verenigde Staten. Wat hij daar allemaal leert, toonde hij gisteren in de Lange Munte in Kortrijk, waar zijn team uitgenodigd was voor een speciaal kersttoernooi. “Het plan is om terug naar de Verenigde Staten te gaan, met als ultieme droom de NBA”, klinkt Lino bijzonder ambitieus.

Lino Marechal leert de basketbalkneepjes bij Asse-Ternat, in 2022 maakt hij de overstap naar Falco Gent. Zijn potentieel wordt opgemerkt en levert hem een beurs op in de Verenigde Staten. Daar speelt hij nu een jaar bij de Combine Academy Goats in North Carolina. “Het is de perfecte combinatie tussen school en sport”, zegt Lino. “Het is volledig anders dan in België, maar het ligt mij veel beter. Ook het basketbal is anders. In Europa is alles georganiseerder, in de Verenigde staten vaak individueler met minder plays en veel meer één-tegen-één-spelsituaties.”

Coach Timothy Respass neemt Lino onder zijn vleugels. “Ik zeg tegen spelers dat ze na een training altijd tips en feedback mogen vragen”, zegt Timothy. “Lino is al vaak drie kwartier tot een uur in mijn kantoor geweest om uitleg te vragen. Wanneer hij op het veld staat te trainen of te spelen, kijkt hij ook altijd naar mij om tips te krijgen. De wil om beter te worden is er.”

Lino is dan ook ambitieus. “Het plan is om terug naar de Verenigde Staten te gaan. Het zou een droom zijn om in de NBA te geraken, maar ik richt mij nu eerst op Division 1. Het college basketball is dé kweekvijver voor toekomstige NBA-spelers. Als dat niet zou lukken is er ook nog Division 2, ofwel kom ik dan terug in Europa spelen.”