Marie Detruyer uit Dilbeek is knap tweede geworden in de verkiezing van de Gouden Schoen. De 20-jarige middenvelder van OH Leuven moet alleen Tessa Wullaert laten voorgaan, de recordtopschutter bij de Red Flames.

Marie Detruyer gooit al enkele jaren grote ogen. Op haar 16de al debuteerde ze in de grootmacht van OH Leuven en is intussen uit een bepalende pion bij de vice-kampioen. De Dilbeekse valt vooral op met haar spelinzicht, techniek en scorend vermogen. Sinds vorig seizoen heeft Detruyer ook steevast haar plekje bij de nationale ploeg. In zeven interlands scoorde ze twee keer. Voor Tessa Wullaert is het haar vierde Gouden Schoen. Ze sprokkelde 254 punten, Detruyer 137 en Cayman 66.

Bilal El Khannouss uit Strombeek-Bever is eveneens tweede geworden, maar dan in de competitie van ‘Belofte van het Jaar’. De 19-jarige middenvelder van Genk volgde op ruime afstand Antwerp-toptalent Arthur Vermeeren.