Meisenaar John Heymans is Belgisch kampioen op de lange cross

John Heymans heeft zonet de Belgische titel in de wacht gesleept op de lange cross in het veldlopen. De Meisenaar klopte Dieter Kersten en Lander Tijtgat.

Heymans werd vorige week al Belgisch kampioen indoor op de 3.000 meter en pakte zo een ticket voor het EK. Vandaag was hij de sterkste op de lange cross in Brussel. De kersverse Belgische kampioen uit Meise liet Dieter Kersten en Lander Tijtgat achter zich. In de korte cross bij de vrouwen was Jenna Wyns uit Londerzeel een van de topfavorieten. Maar die rol wist ze niet waar te maken. Ze strandde op een achtste plaats. Bij de mannen werd Hallenaar Simon Debognies derde op de korte cross.

Foto: FB John Heymans