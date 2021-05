Mobiele sporthal strijkt neer in Vilvoordse wijken

Oud-burgemeester Jozef De Borger (59) van Londerzeel, die eind maart besmet raakte met COVID-19, is na een ziekenhuishuisopname van meer dan acht weken, waarvan vier weken in een kunstmatige coma, is weer thuis. “Ik ben heel blij dat ik een tweede kans kreeg, ik was op sterven na dood”, getuigt...