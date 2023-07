Noah Vandenbranden sluit EK baanwielrennen af met vier medailles

Noah Vandenbranden toonde in het Portugese Anadia zijn topvorm. Hij won de individuele achtervolging in een nieuw Belgisch record en domineerde ook van start tot finish de puntenkoers. Samen met Hélène Hesters was Noah Vandenbranden de uitblinkers bij de Belgische delegatie. Ons mocht in totaal 18 keer het podium op om een medaille in ontvangst nemen. Nooit eerder veroverde België zoveel medailles op een EK baanwielrennen.