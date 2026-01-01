Noah Vandenbranden uit Meise blikt terug op BK met gemengde gevoelens: "Met een podium ben ik ook tevreden"

De 23-jarige Noah Vandenbranden start goed aan de puntenkoers in Heusden-Zolder. Daarbij moeten 120 ronden worden afgelegd; elke 10 ronden krijg je punten. Noah staat meteen bovenaan op het bord en rijdt een goede eerste wedstrijdhelft. Daarna neemt Jules Hesters het heft in handen, hij groeit in de race en wint. Vandenbrande wordt derde.

"Ik voelde meteen al dat ik het verkeerde verzet had gestoken", zegt Vandenbranden achteraf. "Dan in de sprint was het wel goed maar tussendoor kon ik moeilijk herzetten. Ik wist dat het moelijk ging worden maar uiteindelijk had ik hier graag gewonnen maar met een podium ben ik ook tevreden."

Vandenbranden is in Limburg nog niet helemaal in topvorm. Hij wil volgende week pieken op het EK in Turkije.