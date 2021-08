Noor Vidts op plek twee na eerste dag Olympische zevenkamp

Meerkampster Noor Vidts is sterk gestart aan de zevenkamp op de Olympische Spelen in Tokio. Na de eerste dag staat de Vilvoordse op een schitterende tweede plaats in de algemene rangschikking. De Nederlandse Anouk Vetter leidt, Nafi Thiam is derde.

Op het openingsnummer, de 100 meter horden, nam Noor Vidts meteen een vliegende start. Ze won haar reeks in 13”17, een verbetering van haar persoonlijk record. Ook in het hoogspringen geen moment van verzwakking voor Vidts. Ze bleef met 183 centimeter maar een centimeter onder haar persoonlijk record. Noor Vidts gooit al enkele maanden hoge ogen op de zevenkamp. Zo kaapte ze afgelopen winter de zilveren medaille weg op het EK in zaal.

Ook in het kogelstoten en op de 200 meter toonde Vidts dat ze in uitstekende vorm is. In het kogelstoten wierp ze 14,33 meter, een verbetering van haar persoonlijk record met 25 centimeter. Op de 200 meter verpulverde de Vilvoordse tot slot haar persoonlijk record. Vidts won haar reeks in een tijd van 23"70.

Vidts staat na vier disciplines op de tweede plaats en ligt zowaar op medaillekoers. Dat is een prestatie van formaat, want de Vilvoordse is Tokio vooral om ervaring op te doen met het oog op de Olympische Spelen van Parijs in 2024. Morgen volgt nog het verspringen, speerwerpen en de 800 meter.