Noor Vidts start sterk op Olympische zevenkamp

Meerkampster Noor Vidts is sterk gestart aan de zevenkamp op de Olympische Spelen in Tokio. Na twee onderdelen staat de Vilvoordse op een knappe 4de plaats. Landgenote Nafi Thiam staat aan de leiding.

Op het openingsnummer, de 100 meter horden, nam Noor Vidts een vliegende start. Ze won haar reeks in 13”17, meteen een verbetering van haar persoonlijk record. Ook in het hoogspringen geen moment van verzwakking voor Vidts. Ze bleef met 183 centimeter maar een centimeter onder haar persoonlijk record steken. Dankzij die knappe prestaties staat de Vilvoordse voorlopig op de vierde plaats. Later vandaag wordt de competitie voortgezet.

De goede start komt er niet zomaar. Noor Vidts gooit al enkele maanden hoge ogen op de zevenkamp. Zo kaapte ze afgelopen winter de zilveren medaille weg op het EK in zaal. De Vilvoordse is Tokio om ervaring op te doen met het oog op de Olympische Spelen van Parijs in 2024. Maar als ze de lijn doortrekt en haar persoonlijk record van 6.240 punten kan evenaren, is een plek in de top-8 zeker mogelijk.