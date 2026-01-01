Nukkige benzinepomp remt Koen Wauters af in Africa Eco Race

Koen Wauters begon sterk aan de eerste etappe in zijn Toyota Hilux van de woestijnrally en passeerde na 62 km als tweede wagen. Na 92 km was hij zesde wagen en tweede in zijn klasse. “Deze ochtend hadden we toch wat stress, ietsjes meer dan anders omwille van wat er gisteren met Pascal is gebeurd”, doet Koen Wauters zijn verhaal. “Er was de drang om een goed resultaat te rijden om iedereen een boost te geven. Ik had mezelf een paar kilometers gegeven om erin te komen, maar dat bleek niet nodig. Ik zat meteen in het goede ritme. Dat bleek ook uit de tussentijden.”

Lekke band en probleem met benzinepomp

Wauters hield er een goed tempo op na tot hij een steen raakte, lek reed en moest stoppen om het wiel te wisselen. “Ik was aan het aanvallen, dan kan dat gebeuren. Ik zie de steen nog zo liggen. De wissel ging vlot. Ik denk dat we er maximum vijf minuten hebben verloren. Eens uit de duinen dook er een probleem met de benzinedruk op. Het is een probleem dat we in het verleden al vaker hadden en waarvan we gehoopt hadden dat het nu achter ons lag omdat de wagen volledig heropgebouwd werd. Alles bij elkaar zijn we een keer of tien moeten stoppen zodat Tom kon sleutelen. Uiteindelijk zijn we als 13e wagen over de finish gereden, 4e in onze klasse.”

Op weg naar het bivak deed het probleem zich nog enkele keren voor. “Dat is niet de leukste manier om aan de rally te beginnen, maar ik vertrouw op de ervaring en kennis van het team. Ze proberen het vanavond op te lossen zodat we morgen opnieuw van start kunnen gaan voor hopelijk een probleemloze rit”, zegt Wauters.

Cédric Feryn leert veel op dag 1

Cédric Feryn en Bjorn Burgelman reden hun eerste meters in de duinen met de Toyota Landcruiser. “Het is toch helemaal anders dan met de vrachtwagen”, zegt Cédric Feryn die als 15e wagen eindigde, 2e in zijn klasse. “We hebben veel geleerd vandaag”, klinkt het nog.

Vandaag wordt de derde etappe gereden die de karavaan van Tagounité meer zuidwaarts naar Assa in Marokko brengt. Onderweg wordt er een etappe van 440 km gereden.