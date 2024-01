Olympische schietstand in Opwijk opent voor grote publiek: “Uniek in Vlaanderen”

In Opwijk opent morgen The Shooting Range voor het grote publiek. Het sportcomplex is uniek in Vlaanderen, en dan vooral de olympische schietstand. Vlaanderen pompt zo’n 650.000 euro in de schietstand, initiatiefnemers Jos Van Belle en Dirk De Bisschop investeren 4 miljoen euro in het project.