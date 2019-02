In de topsporthal van Gent was er vandaag het indoor Belgisch Kampioenschap atletiek. Bram Ghuys uit Dworp greep naast zijn zesde Belgische indoortitel in het hoogspringen. Grimbergenaar Hamdi pakte wel de gouden plak op de 1500 meter. Hanne Pardaens uit Lennik ging naar huis met brons.