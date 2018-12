Pajotse rugbydames walsen over Waterloo

Rugby Pajot stond voor dit weekend samen met Namen en Waterloo aan de leiding in derde nationale. Gisteren kwam dus Waterloo op bezoek. Een topmatch die het ambitieuze Pajot maar wat graag wilde winnen.

De thuisploeg kwam al na iets meer dan 3 minuten een eerste keer dicht bij de eindzone maar de zogenoemde ‘try’ kwam er niet. Pajot bleef de druk van bij de start wel aanhouden en werd daarvoor iets later wel beloond. De Coster beukte zich in de eindzone en zorgde voor en 5-0 voorsprong.

Met 10 nieuwkomers is de Lennikse ploeg flink gewijzigd ten opzichte van vorig seizoen. Maar aan fysieke kracht is niets ingeboet. De tengere dames uit Waterloo waren niet opgewassen tegen potige scrums van de thuisploeg. Na twintig minuten spelen was de tweede scrum voor Pajot binnen dankzij Geerinck: 10-0.

Ook in de tweede helft bleef Pajot de druk opvoeren, zelfs nadat Geerinck aan de kant moest wegens onsportiviteit. Paridaens schreef de derde try op haar naam: 15-0. Dankzij een goede bonustrap werd het nog 17-0. Meteen ook de eindstand. Een knappe zege van de Pajotse dames. “Vandaag was het erop of eronder tegen een ploeg met hetzelfde aantal punten”, reageert coach Alain Geerinck. “Ik ben heel trots op de dames. Op een bepaald moment stonden ze met 12 tegen 13 en dan nog hielden ze stand, zonder een try tegen te krijgen. Chapeau.”

Een verslag van de wedstrijd krijg je vanavond in RINGtv Sport vanaf 19u30.