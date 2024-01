Pascal Feryn rukt op naar de tweede plaats in Africa Eco Race

Elke dag trekt de karavaan van de Africa Eco Race dieper Afrika in. Gisteren stond de eerste echt Mauritaanse klassementsrit op het programma met begin- en eindpunt in Chami. Tussen start en aankomst lagen 454 kilometers.

“We zijn deze ochtend als achtste gestart. Het was een lange rit met in het begin een duinenstrook van 26 km. Na 128 km kregen we een mix van duinen en kamelengras voor de wielen geschoven. Het was een moeilijk gedeelte waar we al bij al goed doorheen zijn geraakt. Uiteindelijk eindigden we als derde en schuiven we in de stand op naar de tweede plaats. Dat is onverhoopt, maar het wijzigt niets aan onze aanpak. We blijven behouden rijden en proberen de wagen zoveel als mogelijk te sparen.” In de stand zijn Pascal Feryn en Kurt Keysers tweede algemeen. Bij de wagens zijn ze autoritair leider.

Tom De Leeuw, Cédric Feryn en Bjorn Burgelman finishten in hun truck als tiende. In de stand schuiven ze op naar de achtste plaats.

FOTO: Diederd Esseldeurs